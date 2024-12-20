Кандидатуру Дюкова на пост президента РФС выдвинули ещё 12 организаций, теперь их 66

Документы о выдвижении действующего руководителя РФС Александра Дюкова на пост президента РФС направили ещё 12 организаций. Об этом сообщил официальный сайт РФС.
Отмечается, что приём документов о кандидатах продолжится до 24 декабря. Всего РФС получил документы от 66 организаций по выдвижению действующего руководителя на предстоящих выборах.
На 19 декабря кандидатуру Александра Дюкова официально выдвинули ещё 12 организаций:
Региональная общественная организация «Объединение Федераций футбола «Северо-Запад»;
Общественная организация «Футбольный союз Республики Саха (Якутия)»;
Региональная общественная организация Красноярского края «Красноярская краевая федерация футбола»
Межрегиональная общественная организация «Футбольный союз «Приволжье»;
Общественная организация «Федерация футбола Нижегородской области»;
Региональная общественная организация «Федерация футбола Республики Татарстан»;
Региональная общественная организация «Федерация футбола Забайкальского края»;
Вологодская областная общественная организация «Федерация футбола»;
Региональная общественная организация «Московская федерация футбола»;
Региональная общественная организация «Федерация футбола Архангельской области»;
Общественная организация «Региональная спортивная федерация футбола Ленинградской области»;
Региональная спортивная общественная организация «Федерация футбола Смоленской области».
Выборы президента РФС и нового состава исполкома РФС пройдут на внеочередной конференции 2 февраля 2025 года.