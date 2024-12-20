«Бавария» — «РБ Лейпциг»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 22:30
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Сегодня, 20 декабря, в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги встретятся мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг». Команды будут играть на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе со Даниэлем Зибертом. Начало игры — в 22:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Германия — Бундеслига . 15-й тур
20 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. Команда Венсана Компани набрала 33 очка за 14 матчей. «РБ Лейпциг» находится на четвёртой строчке. Подопечные Марко Розе заработали 27 очков за аналогичное количество игр.
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