«Бавария» — «РБ Лейпциг»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 22:30

Сегодня, 20 декабря, в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги встретятся мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг». Команды будут играть на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе со Даниэлем Зибертом. Начало игры — в 22:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. Команда Венсана Компани набрала 33 очка за 14 матчей. «РБ Лейпциг» находится на четвёртой строчке. Подопечные Марко Розе заработали 27 очков за аналогичное количество игр.