Российский вратарь «Фамаликана» Иван Злобин перенёс операцию после разрыва почки

Российский вратарь португальского «Фамаликана» Иван Злобин перенёс операцию после разрыва почки, сообщает корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко. Голкипер получил травму в результате столкновения с соперником в матче с «Брагой». Операция прошла успешно, футболист чувствует себя хорошо. Сроки восстановления пока неизвестны.

27-летний голкипер перешёл в «Фамаликан» летом 2020 года из «Бенфики». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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