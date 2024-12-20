Президент РФС Дюков: в 2025 году ожидаю изменений по вопросу допуска российских команд

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном возвращении сборной России и российских клубов к международным турнирам.

«Отборочный турнир к чемпионату мира стал бы для нас возможен только при отмене решений со стороны ФИФА и УЕФА. Хотя теоретически такая возможность пока есть.

Что касается индивидуальных видов спорта, где происходят изменения и спортсмены получают нейтральный статус, то там всё чуть иначе. Командным видам спорта сложнее. В следующем году я ожидаю положительных изменений по вопросу допуска наших команд и принятия решений по тому, чтобы все наши команды играли в 2025 году в официальных турнирах. Допуск в индивидуальных видах спорта —хороший знак», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.