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Глава РФС Александр Дюков рассказал о главных разочарованиях в 2024 году

Глава РФС Александр Дюков рассказал о главных разочарованиях в 2024 году
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Президент РФС Александр Дюков назвал главные разочарования 2024 года.

«Что касается разочарований, то это два события. Первое — отсутствие решения по возвращению наших команд в международные турниры. Второе — ситуация, по которой было заявление губернатора Самарской области. Такое не украшает наш футбол. Да, надо дождаться результатов расследования, но оно привлекло к футболу не то внимание, которого бы нам хотелось», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он заявил, что передал указанные факты в правоохранительные органы.

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Новости. Футбол
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