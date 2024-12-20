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Родри — лучший футболист года по версии The Guardian, Винисиус — второй, Холанд — третий

Родри — лучший футболист года по версии The Guardian, Винисиус — второй, Холанд — третий
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри признан лучшим футболистом 2024 года по версии популярного издания The Guardian (Великобритания). На второй строчке расположился крайний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор. Замкнул тройку лидеров нападающий «Манчестер Сити» и норвежской национальной команды Эрлинг Холанд.

Топ-10 лучших футболистов 2024 года по версии The Guardian:

  1. Родри («Манчестер Сити»);
  2. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид);
  3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
  4. Ламин Ямаль («Барселона»);
  5. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид);
  6. Гарри Кейн («Бавария»);
  7. Лаутаро Мартинес («Интер»);
  8. Флориан Вирц («Байер»);
  9. Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид);
  10. Килиан Мбаппе («ПСЖ»/«Реал» Мадрид).
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