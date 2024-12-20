Родри — лучший футболист года по версии The Guardian, Винисиус — второй, Холанд — третий
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри признан лучшим футболистом 2024 года по версии популярного издания The Guardian (Великобритания). На второй строчке расположился крайний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор. Замкнул тройку лидеров нападающий «Манчестер Сити» и норвежской национальной команды Эрлинг Холанд.
Топ-10 лучших футболистов 2024 года по версии The Guardian:
- Родри («Манчестер Сити»);
- Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
- Ламин Ямаль («Барселона»);
- Джуд Беллингем («Реал» Мадрид);
- Гарри Кейн («Бавария»);
- Лаутаро Мартинес («Интер»);
- Флориан Вирц («Байер»);
- Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»/«Реал» Мадрид).
Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»:
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