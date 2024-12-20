Родри — лучший футболист года по версии The Guardian, Винисиус — второй, Холанд — третий

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри признан лучшим футболистом 2024 года по версии популярного издания The Guardian (Великобритания). На второй строчке расположился крайний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор. Замкнул тройку лидеров нападающий «Манчестер Сити» и норвежской национальной команды Эрлинг Холанд.

Топ-10 лучших футболистов 2024 года по версии The Guardian:

Родри («Манчестер Сити»); Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид); Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»); Ламин Ямаль («Барселона»); Джуд Беллингем («Реал» Мадрид); Гарри Кейн («Бавария»); Лаутаро Мартинес («Интер»); Флориан Вирц («Байер»); Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид); Килиан Мбаппе («ПСЖ»/«Реал» Мадрид).

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: