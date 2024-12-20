В РФС сообщили о завершении проверки матчей «Крыльев», которые могли вызвать подозрения

Глава экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев рассказал, что проверка вероятно подозрительных матчей самарских «Крыльев Советов» за два года завершена.

«Проверка по матчам «Крыльев» завершена, в следующую среду-четверг мы предоставим все данные правоохранительным органам. Основания у Федорищева поднять эти вопросы были. Преждевременно говорить, приведёт ли это к каким-то процессуальным мерам. Та информация, которая была у губернатора, и те источники, которые ему её сказали, это были весомые основания для того, чтобы разобраться», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

26 ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он заявил, что передал указанные факты в правоохранительные органы.