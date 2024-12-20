Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Варди изучает иностранный мат, чтобы ругаться с соперниками на их родном языке — Telegraph

Варди изучает иностранный мат, чтобы ругаться с соперниками на их родном языке — Telegraph
Комментарии

37-летний нападающий «Лестера» Джейми Варди перед матчами изучает иностранный мат, чтобы ругаться с защитниками, которые будут опекать его, на их родном языке. Об этом сообщает The Telegraph.

Кроме того, английский футболист выпивает три банки энергетического напитка: одну — пока находится дома; вторую — на стадионе; третью — в преддверии начала встречи.

В нынешнем сезоне Варди принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Материалы по теме
Официально
«Лестер» объявил о назначении Руда ван Нистелроя на пост нового тренера команды

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android