Варди изучает иностранный мат, чтобы ругаться с соперниками на их родном языке — Telegraph

37-летний нападающий «Лестера» Джейми Варди перед матчами изучает иностранный мат, чтобы ругаться с защитниками, которые будут опекать его, на их родном языке. Об этом сообщает The Telegraph.

Кроме того, английский футболист выпивает три банки энергетического напитка: одну — пока находится дома; вторую — на стадионе; третью — в преддверии начала встречи.

В нынешнем сезоне Варди принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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