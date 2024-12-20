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Каманцев отреагировал на информацию, что он сообщал Федорищеву о практике взяток судьям

Каманцев отреагировал на информацию, что он сообщал Федорищеву о практике взяток судьям
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Глава экспертно-судейской комиссии при при президенте РФС Павел Каманцев рассказал о встрече с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

«Не буду пересказывать встречу, которая была у меня с Федорищевым. Когда процесс будет завершен, мы узнаем всю истину. Разговор строился вокруг того, есть ли у РФС подозрения в чистоте каких-то матчей. Вы знаете, что за время нашей работы часть судей и инспекторов заканчивали свои карьеры из-за этических вопросов. Даже если нет доказательств преступлений, могут быть факты, которые позволяют говорить об утрате доверия к некоторым судьям и делают их дальнейшую работу невозможной. Мы настроены на установление истины. Если говорить, о цитате канала Baza, то я не обсуждал с Федорищевым практику взяток в российском футболе», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

26 ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он заявил, что передал указанные факты в правоохранительные органы.

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