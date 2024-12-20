Президент РФС Дюков назвал самые радостные события в футболе в 2024 году

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о самых радостных событиях в футболе в 2024 году.

«Самое радостное в 2024 году для меня то, что футбол продолжает развиваться и остаётся самым популярным видом спорта в России, растёт количество интересующихся футболом», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее стало известно, что документы о выдвижении действующего руководителя РФС Александра Дюкова на пост президента РФС направили 66 организаций. Приём документов о кандидатах продолжится до 24 декабря. Выборы президента РФС и нового состава исполкома РФС пройдут на внеочередной конференции 2 февраля 2025 года.