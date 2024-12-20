Шикунов назвал троих футболистов, которых считает прорывом в 2024 году

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов назвал троих футболистов, которых считает прорывом в 2024 году.

«Прорыв в этом году — Батраков, Угальде и Глушенков. Хотя Глушенков не является прорывом, ведь мы о нём знали. Но он выдал сумасшедший отрезок на старте этого сезона, однако травма его выбила», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

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