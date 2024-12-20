Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шикунов назвал троих футболистов, которых считает прорывом в 2024 году

Шикунов назвал троих футболистов, которых считает прорывом в 2024 году
Комментарии

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов назвал троих футболистов, которых считает прорывом в 2024 году.

«Прорыв в этом году — Батраков, Угальде и Глушенков. Хотя Глушенков не является прорывом, ведь мы о нём знали. Но он выдал сумасшедший отрезок на старте этого сезона, однако травма его выбила», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

Материалы по теме
Шикунов рассказал, какие позиции стоит усилить «Спартаку» зимой

Самые титулованные фигуристки мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android