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Сарычев: то, что Сафонов попал в топ-клуб европейского футбола, уже очень хорошо

Сарычев: то, что Сафонов попал в топ-клуб европейского футбола, уже очень хорошо
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Российский тренер вратарей Валерий Сарычев высказался о голкипере французского «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове.

«Играть за границей очень тяжело чисто психологически. От тебя ждут сразу чего-то феноменального. В Матвее увидели потенциал, считаю, что он очень высок. Вопрос в том, насколько он этот потенциал способен развить. Но то, что он попал в топ-клуб европейского футбола, уже очень хорошо. Да, у Матвея сильный конкурент, и основа прогресса – психология и трудолюбие», — приводит слова Сарычева «РБ Спорт».

В текущем сезоне чемпионата Франции 25-летний Матвей Сафонов провёл пять матчей. Также на его счету две игры в Лиге чемпионов.

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