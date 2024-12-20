Онопко назвал четвёрку самых ярких футболистов РПЛ в 2024 году

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко ответил на вопрос о самых ярких футболистах РПЛ в 2024 году.

«В этом году были яркие футболисты, но одного выделить не могу. Мне нравились Осипенко и Батраков.

Не видел всех игр «Зенита», «Краснодара» и «Спартака», поэтому могу назвать тех футболистов, за которыми больше следил. К Осипенко и Батракову добавлю Глебова и Баринова», — приводит слова Онопко Sport24.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков. «Динамо» с 35 очками находится на четвёртой строчке, «Локомотив» (35) – на пятой, ЦСКА (31) — на шестой, «Ростов» (26) — на седьмой.

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