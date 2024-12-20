Комитет РФС по статусу игроков удовлетворил заявление агента по долгу Николая Сысуева

Комитет РФС по статусу игроков принял решение удовлетворить заявление агента Анатолия Николаева по долгу голкипера «Оренбурга» Николая Сысуева.

«Удовлетворить жалобу футбольного агента Анатолия Николаева на решение палаты по разрешению споров РФС от 26 июля 2024 года (по заявлению в отношении футболиста Николая Сысуева о взыскании задолженности по агентскому договору) частично. Отменить решение палаты по разрешению споров РФС от 26 июля 2024 года частично. Удовлетворить заявление футбольного агента Анатолия Николаева в отношении футболиста Николая Сысуева о взыскании задолженности по агентскому договору частично.

Обязать футболиста Николая Сысуева выплатить задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги и проценты за задержку выплаты вознаграждения за каждый день просрочки от суммы задолженности. В остальной части решение палаты по разрешению споров РФС от 26 июля 2024 года оставить без изменений», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.