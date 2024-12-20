«Локомотив» проявляет интерес к 31-летнему защитнику «Коринтианса» — UOL Esporte

Московский «Локомотив» заинтересован в 31-летнем центральном защитнике «Коринтианса» Густаво Энрике. Об этом сообщает SCCP News со ссылкой UOL Esporte в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, конкуренцию железнодорожникам в борьбе за подписание бразильского футболиста может составить «Дамак» из Саудовской Аравии, который уже ознакомились с условиями переговоров. Подчёркивается, что «Коринтианс» обладает 70% экономических прав на Энрике, а остальные 30% принадлежат испанскому «Вальядолиду».

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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