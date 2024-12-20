Шикунов: верится в интерес к Угальде от топ-клубов АПЛ — таких нападающих мало

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о возможном переходе нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде в клуб английской Премьер-лиги.

«Конечно, верится в интерес к Угальде от «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Челси». Мало таких нападающих — их ищут большие и маленькие клубы в Европе и во всём мире. Сейчас «Барселона» ищет нападающего на место Левандовского, время которого подходит. Позиция нападающего очень дефицитна. То, что показывал Угальде в последних матчах перед зимней паузой, потрясающе! Дай бог, чтобы он продолжал играть так же.

С такими нападающими и футболистами никогда не хочется расставаться. Но это жизнь. Мы смотрим на таких игроков, как Соболев, Пиняев и Глушенков, которые переходят в «Спартак», «Зенит» и «Локомотив». Если «Арсенал» захочет его купить, нужно переходить. Ведь футболист работает, живёт и играет ради этого. Помимо денег, у него будет престиж, ведь он попадёт в «Арсенал», который играет в АПЛ и Лиге чемпионов. Это просто фантастика! Конечно, «Спартаку» будет тяжело удержать Угальде, и нет смысла делать этого. «Арсенал» заплатит за него хорошие деньги, но одна проблема, чтобы заплатили», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.