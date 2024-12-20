Тренер «Атлетико» Симеоне высказался о влиянии отсутствия Ямаля на матч с «Барселоной»
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о травме полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля перед матчем 18-го тура чемпионата Испании. Встреча «Барселона» — «Атлетико» состоится в субботу, 21 декабря. Начало игры — в 23:00 мск.
Испания — Примера . 18-й тур
21 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
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П2
«Он выдающийся футболист, он невероятно вырос, один из лучших в атаке. У «Барселоны» больше нет игроков с подобными характеристиками, но у неё есть Ферран Торрес, Ольмо, Фермин Лопес… Им придётся играть в поисках другого пути к успеху», — приводит слова Симеоне AS.
17-летний Ламин Ямаль получил травму связок голеностопа в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (0:1) 15 декабря.
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