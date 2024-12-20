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Зане, Кейн и Пальинья — самые подешевевшие игроки Бундеслиги по версии Transfermarkt

Зане, Кейн и Пальинья — самые подешевевшие игроки Бундеслиги по версии Transfermarkt
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил список самых подешевевших футболистов немецкой Бундеслиги по итогам обновления. Первое место в этом рейтинге занял вингер «Баварии» Лерой Зане, чья оценочная стоимость снизилась на € 15 млн. На второй строчке расположился нападающий мюнхенского клуба Гарри Кейн (- € 10 млн). Замыкает тройку лидеров полузащитник «Баварии» Жоау Пальинья (- € 10 млн).

Топ-10 самых подешевевших футболистов немецкой Бундеслиги по версии Transfermarkt:

  1. Лерой Зане, «Бавария» (- € 15 млн) — € 45 млн;
  2. Гарри Кейн, «Бавария» (- € 10 млн) — € 90 млн;
  3. Жоау Пальинья, «Бавария» (- € 10 млн) — € 40 млн;
  4. Матис Тель, «Бавария» (- € 10 млн) — € 30 млн;
  5. Дониэлл Мален, «Боруссия» Дортмунд (- € 10 млн) — € 30 млн;
  6. Амин Адли, «Байер» (- € 8 млн) — € 22 млн;
  7. Эдмон Тапсоба, «Байер» (- € 5 млн) — € 40 млн;
  8. Алехандро Гримальдо, «Байер» (- € 5 млн) — € 40 млн;
  9. Эксекиэль Паласиос, «Байер» (- € 5 млн) — € 40 млн;
  10. Серж Гнабри, «Бавария» (- € 5 млн) — € 35 млн.
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