Чанов: у Валеры Минько была беда с почкой — играл, Злобин тоже справится

Российский тренер вратарей Валерий Чанов высказался о травме голкипера португальского «Фамаликана» Ивана Злобина, который перенёс операцию после разрыва почки.

«Эпизод не видел, для меня это неприятная неожиданность. Злобин — вратарь, которого я хотел видеть в ЦСКА, во всяком случае, вторым номером. Его уровень достаточно высок. Столько лет играет в Португалии, даже Кафанов хотел его пригласить в сборную.

То, что произошло, очень неприятно. Мы все проходим через травмы. У Валеры Минько тоже была такая беда — играл. И Ваня справится. Тем более современная медицина — совсем не то, что было 20-30 лет назад. А в его желании я не сомневаюсь. Здоровья!» — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.