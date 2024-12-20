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Чанов: у Валеры Минько была беда с почкой — играл, Злобин тоже справится

Чанов: у Валеры Минько была беда с почкой — играл, Злобин тоже справится
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Российский тренер вратарей Валерий Чанов высказался о травме голкипера португальского «Фамаликана» Ивана Злобина, который перенёс операцию после разрыва почки.

«Эпизод не видел, для меня это неприятная неожиданность. Злобин — вратарь, которого я хотел видеть в ЦСКА, во всяком случае, вторым номером. Его уровень достаточно высок. Столько лет играет в Португалии, даже Кафанов хотел его пригласить в сборную.

То, что произошло, очень неприятно. Мы все проходим через травмы. У Валеры Минько тоже была такая беда — играл. И Ваня справится. Тем более современная медицина — совсем не то, что было 20-30 лет назад. А в его желании я не сомневаюсь. Здоровья!» — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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