Гвардиола — о кризисе «Сити»: если ты шесть раз упал, то нужно семь раз подняться

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своих эмоциях на фоне последних не лучших результатов команды. Напомним, в последних 11 матчах во всех турнирах «горожане» проиграли восемь раз.

«Я не был счастлив [после поражения в игре АПЛ от «Манчестер Юнайтед»]. Но если ты шесть раз упал, то значит, нужно семь раз подняться.

Я в порядке, я нормальный человек, у меня такие же чувства, как у всех нас. Когда ситуация складывается удачно, тебе становится лучше, а когда дела идут не очень хорошо в профессиональном плане, начинаешь беспокоиться больше», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

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Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: