Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шикунов: «Оренбургу» нужно менять Слишковича — у него не пошло в команде

Шикунов: «Оренбургу» нужно менять Слишковича — у него не пошло в команде
Комментарии

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о перспективах «Оренбурга» в текущем сезоне чемпионата России. Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Не удивлюсь, если «Оренбург» вылезет из зоны вылета. Все его уже похоронили, а зимой наберут футболистов, угадают с тренером и попрут. После смены руководства «Оренбурга» точно будут изменения. Дай бог, чтобы это помогло. Не знаю, сохранят ли Слишковича в «Оренбурге», но по идее его нужно менять. Не пошло у человека, ведь нет положительных результатов. Что тут сделаешь?» — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Оренбург» уже вылетел или всё-таки есть шансы спастись? Клуб в парадоксальной ситуации
«Оренбург» уже вылетел или всё-таки есть шансы спастись? Клуб в парадоксальной ситуации
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android