Шикунов: «Оренбургу» нужно менять Слишковича — у него не пошло в команде

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о перспективах «Оренбурга» в текущем сезоне чемпионата России. Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Не удивлюсь, если «Оренбург» вылезет из зоны вылета. Все его уже похоронили, а зимой наберут футболистов, угадают с тренером и попрут. После смены руководства «Оренбурга» точно будут изменения. Дай бог, чтобы это помогло. Не знаю, сохранят ли Слишковича в «Оренбурге», но по идее его нужно менять. Не пошло у человека, ведь нет положительных результатов. Что тут сделаешь?» — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.