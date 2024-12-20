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Матвей Сафонов проиграл седьмое судебное разбирательство с бывшей женой за год

Матвей Сафонов проиграл седьмое судебное разбирательство с бывшей женой за год
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Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов проиграл очередной судебный иск в адрес бывшей жены Анастасии Казачек.

«В Никулинском районном суде города Москвы 20 декабря 2024 года Сафонову М. Е. было отказано в иске о нечинении препятствий в общении с ребёнком, поскольку мать ребёнка не нарушала право Сафонова М. Е. на общение с ребёнком. Суд установил порядок общения Сафонова М. Е. с ребёнком строго в присутствии матери ребёнка», — приводит слова Казачек «РИА Новости Спорт».

Отмечается, что это дело стало седьмым проигранным для Сафонова за год, ни один из его исков не был удовлетворён.

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