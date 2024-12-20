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Аморим рассказал, чего не хватает Антони, чтобы прогрессировать как футболисту

Аморим рассказал, чего не хватает Антони, чтобы прогрессировать как футболисту
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос, в каком игровом аспекте необходимо прибавить крайнему нападающему команды Антони.

«Ему [Антони] нужно больше уверенности. Я помогу стать ему более качественным футболистом. Вы же помните, каким Антони был в «Аяксе»… Ему не хватает уверенности, когда он выходит один на один. Антони должен совершенствоваться и работать по-настоящему усердно», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Антони принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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