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«Реал» уверен, что подпишет Трента летом, игроку предложен контракт по схеме «4+1» — CO

«Реал» уверен, что подпишет Трента летом, игроку предложен контракт по схеме «4+1» — CO
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В мадридском «Реале» всё более уверены в том, что грядущим летом им удастся подписать контракт с правым защитником Трентом Александер-Арнольдом, на текущий момент выступающим в составе «Ливерпуля». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «Королевский клуб» предложил Александер-Арнольду трудовое соглашение, рассчитанное на четыре года с возможностью продления ещё на год. В свою очередь, мерсисайдцы готовы предоставить английскому футболисту аналогичные условия контракта.

Подчёркивается, что Александер-Арнольд ещё не принял окончательного решения о будущем, однако в «Реале» смотрят с оптимизмом на эту сделку. Действующее трудовое соглашение 26-летнего защитника с «Ливерпулем» заканчивается грядущим летом.

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