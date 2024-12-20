Колыванов: Угальде ещё не дорос до топ-клубов АПЛ — он просто не потянет

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможном переходе нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде в клуб английской Премьер-лиги. Ранее сообщалось об интересе к Угальде со стороны «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Челси».

«Для меня Угальде ещё не дорос до «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Челси». Он должен доиграть сезон в «Спартаке», а потом будет видно. На перспективу, может, подойдёт этим клубам, но сейчас он просто не потянет. Если он вдруг перейдёт туда, просто не будет играть. В Англии очень тяжёлый чемпионат. Нужно, чтобы вся команда играла на него», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.