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Колыванов: Угальде ещё не дорос до топ-клубов АПЛ — он просто не потянет

Колыванов: Угальде ещё не дорос до топ-клубов АПЛ — он просто не потянет
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Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможном переходе нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде в клуб английской Премьер-лиги. Ранее сообщалось об интересе к Угальде со стороны «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Челси».

«Для меня Угальде ещё не дорос до «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Челси». Он должен доиграть сезон в «Спартаке», а потом будет видно. На перспективу, может, подойдёт этим клубам, но сейчас он просто не потянет. Если он вдруг перейдёт туда, просто не будет играть. В Англии очень тяжёлый чемпионат. Нужно, чтобы вся команда играла на него», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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