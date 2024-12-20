Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мармуш, Гиттенс и Мусиала — самые подорожавшие игроки Бундеслиги по версии Transfermarkt

Мармуш, Гиттенс и Мусиала — самые подорожавшие игроки Бундеслиги по версии Transfermarkt
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил список самых подорожавших футболистов немецкой Бундеслиги по итогам обновления. Первое место в этом рейтинге занял нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш, чья оценочная стоимость выросла на € 20 млн. На второй строчке расположился вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс (+ € 15 млн). Замыкает тройку лидеров полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала (+ € 10 млн).

Топ-10 самых подорожавших футболистов немецкой Бундеслиги по версии Transfermarkt:

  1. Омар Мармуш, «Айнтрахт» (+ € 20 млн) — € 60 млн;
  2. Джейми Байно-Гиттенс, «Боруссия» Дортмунд (+ € 15 млн) — € 50 млн;
  3. Джамал Мусиала, «Бавария» (+ € 10 млн) — € 140 млн;
  4. Флориан Вирц, «Байер» (+ € 10 млн) — € 140 млн;
  5. Кастелло Люкеба, «РБ Лейпциг» (+ € 10 млн) — € 50 млн;
  6. Уго Экитике, «Айнтрахт» (+ € 10 млн) — € 40 млн;
  7. Жонатан Буркардт, «Майнц» (+ € 10 млн) — € 25 млн;
  8. Том Бишоф, «Хоффенхайм» (+ € 8,5 млн) — € 12 млн;
  9. Феликс Нмеча, «Боруссия» Дортмунд (+ € 8 млн) — € 28 млн;
  10. Хуго Ларссон, «Айнтрахт» (+ € 7 млн) — € 35 млн.
Материалы по теме
Зане, Кейн и Пальинья — самые подешевевшие игроки Бундеслиги по версии Transfermarkt

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android