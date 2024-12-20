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Мармуш, Гиттенс и Мусиала — самые подорожавшие игроки Бундеслиги по версии Transfermarkt

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил список самых подорожавших футболистов немецкой Бундеслиги по итогам обновления. Первое место в этом рейтинге занял нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш, чья оценочная стоимость выросла на € 20 млн. На второй строчке расположился вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс (+ € 15 млн). Замыкает тройку лидеров полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала (+ € 10 млн).

Топ-10 самых подорожавших футболистов немецкой Бундеслиги по версии Transfermarkt:

Омар Мармуш, «Айнтрахт» (+ € 20 млн) — € 60 млн; Джейми Байно-Гиттенс, «Боруссия» Дортмунд (+ € 15 млн) — € 50 млн; Джамал Мусиала, «Бавария» (+ € 10 млн) — € 140 млн; Флориан Вирц, «Байер» (+ € 10 млн) — € 140 млн; Кастелло Люкеба, «РБ Лейпциг» (+ € 10 млн) — € 50 млн; Уго Экитике, «Айнтрахт» (+ € 10 млн) — € 40 млн; Жонатан Буркардт, «Майнц» (+ € 10 млн) — € 25 млн; Том Бишоф, «Хоффенхайм» (+ € 8,5 млн) — € 12 млн; Феликс Нмеча, «Боруссия» Дортмунд (+ € 8 млн) — € 28 млн; Хуго Ларссон, «Айнтрахт» (+ € 7 млн) — € 35 млн.

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