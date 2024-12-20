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Игорь Колыванов считает Батракова прорывом года в российском футболе

Игорь Колыванов считает Батракова прорывом года в российском футболе
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Российский тренер Игорь Колыванов назвал полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова прорывом 2024 года в российском футболе

«Батраков — прорыв года в российском футболе. Но на второе место поставлю Угальде», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 19-летний Алексей Батраков провёл 17 матчей, в которых забил 10 мячей и оформил шесть голевых передач. На счету коста-риканского нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде 18 игр, 15 голов и две результативные передачи в чемпионате России сезона-2024/2025.

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