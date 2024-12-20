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Мирослав Лобанцев сравнил РПЛ с чемпионатом Казахстана

Мирослав Лобанцев сравнил РПЛ с чемпионатом Казахстана
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Российский голкипер казахстанского «Жениса» Мирослав Лобанцев сравнил местную лигу с чемпионатом России.

«Не люблю сравнивать и какие-то громкие слова говорить. Но, допустим, возьмём Макса Самородова, с которым я в «Актобе» играл. Он сначала вкатывался в чемпионат России, потому что у него травма была в «Ахмате», но втянулся, восстановился, забивает, играет, я слежу за ним. Думаю, в таком плане можно сравнивать чемпионаты: Макс и в Казахстане выделялся очень сильно, и в последнее время набрал форму, стал выделяться в играх в России. Не только я это отмечаю, но и эксперты, все смотрят. Если бы между чемпионатами была пропасть, вряд ли бы у него получалось в каждой игре забивать или как минимум хорошие моменты создавать.

На данный момент чемпионаты не то чтобы равные, но люди, которые уезжают из Казахстана, нормально выступают в России. Думаю, это показатель», — приводит слова Лобанцева «Советский спорт».

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