Аморим сделал неутешительный прогноз насчёт травмы Маунта
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос о сроках восстановления 25-летнего полузащитника Мэйсона Маунта, получившего травму в минувшем матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:2).
Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36' 1:1 Фернандеш – 88' 1:2 Диалло – 90'
«[Маунт пропустит] Несколько недель. Не знаю точную дату, но это надолго, вот и всё. Это часть футбола, нужно продолжать», — приводит слова Аморима Manchester Evening News.
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.
Сколько стоят молодые футболисты:
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