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«Были не просто ошибки, а матчи провальные». Сарычев — об игре Лантратова в «Локо»

«Были не просто ошибки, а матчи провальные». Сарычев — об игре Лантратова в «Локо»
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Российский тренер вратарей Валерий Сарычев высказался об игре голкипера московского «Локомотива» Ильи Лантратова.

«Ещё по «Химкам» было видно, что толк будет. И очень хорошо, что Лантратов перешёл в команду выше уровнем. Вроде бы всё пошло, но настораживает: в некоторых матчах были не просто ошибки, а встречи провальные.

Если говорить в целом об РПЛ, то много достойных ребят, однако не хватает стабильности. Случаются ошибки необъяснимые – например, гол, который пропустил вратарь «Ахмата». Хочешь объяснить некоторые ошибки – но не можешь. Согласен с тем, что нельзя всех собак спускать, но объяснить такой гол можно, только находясь в команде. Я со стороны не могу», — приводит слова Сарычева «РБ Спорт».

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