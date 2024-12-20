Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов: тяжело верится в интерес топ-клубов АПЛ к Угальде, но он там не затеряется

Кечинов: тяжело верится в интерес топ-клубов АПЛ к Угальде, но он там не затеряется
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном переходе нападающего красно-белых Манфреда Угальде в клуб английской Премьер-лиги.

«Что касается интереса «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Челси» к Угальде, то всё возможно. Но в этих клубах много нападающих мирового уровня, которые являются игроками национальных команд. Поэтому тяжело верится в это. Я больше поверил бы в интерес к Угальде от середняков АПЛ. Но если есть слухи, значит, они не беспочвенны.

Мне кажется, что Угальде будет тяжеловато играть в топовых командах из Англии. Что касается середняков и команд ниже уровнем, то там может всё получиться. У Угальде хорошие данные. Помимо того, что он неплохой нападающий, у него есть голевое чутьё, он здорово открывается и выполняет огромный объём черновой работы. Думаю, он не затеряется в АПЛ в средней команде», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Краснодар» отпустил «русского Холанда»! Открытие трансферного окна в РПЛ всё ближе. LIVE
Live
«Краснодар» отпустил «русского Холанда»! Открытие трансферного окна в РПЛ всё ближе. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android