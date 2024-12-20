Кечинов: тяжело верится в интерес топ-клубов АПЛ к Угальде, но он там не затеряется

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном переходе нападающего красно-белых Манфреда Угальде в клуб английской Премьер-лиги.

«Что касается интереса «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Челси» к Угальде, то всё возможно. Но в этих клубах много нападающих мирового уровня, которые являются игроками национальных команд. Поэтому тяжело верится в это. Я больше поверил бы в интерес к Угальде от середняков АПЛ. Но если есть слухи, значит, они не беспочвенны.

Мне кажется, что Угальде будет тяжеловато играть в топовых командах из Англии. Что касается середняков и команд ниже уровнем, то там может всё получиться. У Угальде хорошие данные. Помимо того, что он неплохой нападающий, у него есть голевое чутьё, он здорово открывается и выполняет огромный объём черновой работы. Думаю, он не затеряется в АПЛ в средней команде», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.