«Бавария» — «РБ Лейпциг»: стартовые составы команд на матч 15-го тура Бундеслиги

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Сегодня, 20 декабря, в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги встретятся мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг». Команды будут играть на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе со Даниэлем Зибертом. Начало игры — в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Перец, Юпамекано, Джэ, Дэвис, Лаймер, Киммих, Мусиала, Горецка, Олисе, Зане, Кейн.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Гертрейда, Хенрихс, Зайвальд, Шлагер, Баумгартнер, Вермерен, Нуса, Шешко, Опенда.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. Команда Венсана Компани набрала 33 очка за 14 матчей. «РБ Лейпциг» находится на четвёртой строчке. Подопечные Марко Розе заработали 27 очков за аналогичное количество игр.