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Гвардиола сообщил о травме ключевого защитника «Манчестер Сити»

Гвардиола сообщил о травме ключевого защитника «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил о травме центрального защитника команды Рубена Диаша в преддверии матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой», который состоится завтра, 21 декабря.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 15:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Диаш выбыл на три или четыре недели. Это мышечная проблема. Он отыграл 75 минут во встрече с «Манчестер Юнайтед» и почувствовал дискомфорт, но Рубен очень сильно хотел остаться на поле», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Диаш принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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