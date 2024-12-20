Кечинов назвал двух футболистов, которых считает прорывом года в российском футболе

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос о прорыве 2024 года в российском футболе.

«Прорывом года в российском футболе можно назвать двоих — Угальде и Батракова. Алексей вообще в этом сезоне впервые появился, а Угальде мы видели в прошлом сезоне при Абаскале, но он не произвёл особых впечатлений. Когда был шанс в старте, он ничем не выделялся. При Станковиче он стал играть по-другому, и мы увидели настоящего Угальде, который забивает и выполняет объём черновой работы, которая очень помогает «Спартаку», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 19-летний Алексей Батраков провёл 17 матчей, в которых забил 10 мячей и оформил шесть голевых передач. На счету костариканского нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде 18 игр, 15 голов и две результативные передачи в чемпионате России сезона-2024/2025.