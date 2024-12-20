Гави интересен «Ливерпулю», Слот верит, что в его команде игрок вернёт лучшую форму — EN

«Ливерпуль» проявляет интерес к 20-летнему полузащитнику «Барселоны» Гави. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, мерсисайдцы уже провели консультацию с целью узнать доступность и трансферную стоимость футболиста. Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает, что под его руководством Гави сможет вернуть свою лучшую форму, в то время как в «Барселоне» на текущий момент он потерял место в основном составе.

В нынешнем сезоне Гави принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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