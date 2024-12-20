Валерий Кечинов считает Станковича прорывом года среди тренеров

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов назвал главного тренера красно-белых Деяна Станковича прорывом года.

«Станкович — прорыв года среди тренеров. Это 100%. Именно благодаря последним двум месяцам. Если бы «Локомотив» не провалил концовку перед зимней паузой, назвал бы прорывом Галактионова», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Станкович занял должность главного тренера «Спартака» минувшим летом. После завершения первой части Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 37 очков и на текущий момент занимают третье место.

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