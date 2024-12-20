Винисиус — лучший игрок года по версии Give me Sport, Родри — третий, Месси — 10-й

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом 2024 года по версии авторитетного британского издания Give me Sport. На второй строчке расположился вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах. Замыкает тройку лидеров полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Топ-10 лучших футболистов 2024 года по версии Give me Sport:

Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид); Мохамед Салах («Ливерпуль»); Родри («Манчестер Сити»); Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»); Гарри Кейн («Бавария»); Роберт Левандовски («Барселона»); Килиан Мбаппе («ПСЖ»/«Реал» Мадрид); Джуд Беллингем («Реал» Мадрид); Ламин Ямаль («Барселона»); Лионель Месси («Интер Майами»).

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