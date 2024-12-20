Руслан Пименов: чемпионат Англии — не уровень Угальде

Бывший футболист московских «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов высказался о возможном переходе нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде в клуб английской Премьер-лиги. Ранее сообщалось об интересе к Угальде со стороны «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Челси».

«Что касается интереса топ-клубов АПЛ к Угальде, мне кажется, что это фейк. Английский чемпионат не его уровень, но он хороший футболист», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На счету костариканского нападающего 18 игр, 15 голов и две результативные передачи в чемпионате России сезона-2024/2025.