Щенсны отреагировал на слухи о недовольстве количеством игрового времени в «Барселоне»

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны рассказал, как относится к тому, что с момента перехода в каталонский клуб в минувшем октябре он не принял участия ни в одном из матчей команды. Ранее в СМИ появлялась информация, что польский голкипер недоволен количеством игрового времени в стане сине-гранатовых.

«С самого начала я говорил, что мне нужно набрать форму, это было самым главным. Сейчас чувствую себя полностью готовым к игре с физической и ментальной точек зрения. Также не скрываю, что, будь я на месте тренера «Барселоны», то дал бы себе столько же игрового времени, сколько получил в реальности. По этой причине мне трудно расстраиваться из-за ситуации, которую я понимаю на 100%.

Даже в худший для команды момент, когда СМИ пытались оказать давление, я был первым, кто сказал, что Иньяки [Пенья] заслуживает полного доверия и играет на хорошем уровне. Смотрю на эту ситуацию по-другому, являясь футболистом, который уже вышел на пенсию. Мне кажется, что я могу оценивать вещи более объективно и менее эгоистично. Может быть, из-за этого и не расстраиваюсь», — приводит слова Щенсного Sport.pl.

Щенсны курит в раздевалке после победы «Барселоны» над «Реалом»: