Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов: не удивлюсь, если произойдёт увольнение Слишковича из «Оренбурга»

Кечинов: не удивлюсь, если произойдёт увольнение Слишковича из «Оренбурга»
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможной отставке главного тренера «Оренбурга» Владимира Слишковича. Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Сложно сказать, захочет ли новое руководство «Оренбурга» отправить в отставку Слишковича. Но клуб в этом сезоне выступает неудачно. Вроде с приходом Слишковича «Оренбург» начал выглядеть получше, но потом снова не было результата и игры. Поэтому не удивлюсь, если произойдёт увольнение Слишковича», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Оренбург» уже вылетел или всё-таки есть шансы спастись? Клуб в парадоксальной ситуации
«Оренбург» уже вылетел или всё-таки есть шансы спастись? Клуб в парадоксальной ситуации
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android