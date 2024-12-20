Кечинов: не удивлюсь, если произойдёт увольнение Слишковича из «Оренбурга»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможной отставке главного тренера «Оренбурга» Владимира Слишковича. Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Сложно сказать, захочет ли новое руководство «Оренбурга» отправить в отставку Слишковича. Но клуб в этом сезоне выступает неудачно. Вроде с приходом Слишковича «Оренбург» начал выглядеть получше, но потом снова не было результата и игры. Поэтому не удивлюсь, если произойдёт увольнение Слишковича», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.