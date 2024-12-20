Щенсны объяснил, чем обусловлена нестабильная игра «Барселоны» в последних матчах

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны поделился мнением о причинах нестабильной игры сине-гранатовых в последних матчах. В последних 10 встречах во всех турнирах каталонский клуб пять раз победил, три раза потерпел поражение и дважды сыграл вничью.

«Это естественное следствие неопытности и молодости. Я сам когда-то был таким и знаю, как трудно переключиться с игр на больших стадионах в Лиге чемпионов на матчи с более маленькими командами в чемпионате. Это путь, по которому должен пройти каждый молодой футболист, чтобы выиграть трофеи. Они должны найти баланс, когда дело доходит до ментальности. Кажется очевидным, что к каждой встрече нужно подходить одинаково, но это не так просто сделать», — приводит слова Щенсного Sport.pl.

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