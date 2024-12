Стало известно, как «Реал» отпразднует победу Винисиуса на премии The Best от ФИФА

Мадридский «Реал» намерен провести чествование крайнего нападающего команды Винисиуса Жуниора по случаю его победы на церемонии The Best от ФИФА в преддверии матча 18-го тура испанской Примеры с «Севильей», который состоится 22 декабря. Об этом сообщает AS.

Бразильский вингер не сможет принять участия в указанной встрече из-за перебора жёлтых карточек, однако, как отмечает источник, перед началом игры с «Севильей» Винисиус выйдет на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» и продемонстрирует трибунам награду The Best, вручённую нападающему как лучшему футболисту 2024 года.

Кроме того, в испанском гранде уверены, что Винисиус продолжит 2025 год так же успешно, как конец 2024 года.

