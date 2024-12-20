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Стало известно, как «Реал» отпразднует победу Винисиуса на премии The Best от ФИФА

Стало известно, как «Реал» отпразднует победу Винисиуса на премии The Best от ФИФА
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Мадридский «Реал» намерен провести чествование крайнего нападающего команды Винисиуса Жуниора по случаю его победы на церемонии The Best от ФИФА в преддверии матча 18-го тура испанской Примеры с «Севильей», который состоится 22 декабря. Об этом сообщает AS.

Испания — Примера . 18-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бразильский вингер не сможет принять участия в указанной встрече из-за перебора жёлтых карточек, однако, как отмечает источник, перед началом игры с «Севильей» Винисиус выйдет на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» и продемонстрирует трибунам награду The Best, вручённую нападающему как лучшему футболисту 2024 года.

Кроме того, в испанском гранде уверены, что Винисиус продолжит 2025 год так же успешно, как конец 2024 года.

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Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе:

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