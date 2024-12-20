Нигматуллин: не стал бы верить, что Угальде кого-то заменит из топ-звёзд в топ-клубах

Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде в клуб английской Премьер-лиги. Ранее сообщалось об интересе к Угальде со стороны «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Челси».

«Мне кажется, что сейчас вряд ли есть интерес от «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Челси» к Угальде. Понятно, что какой-то интерес, наверное, есть. Может, он в расширенном списке, но всё-таки я не стал бы сейчас серьёзно верить, что Угальде может кого-то заменить из топ-звёзд в топ-клубах. Там достаточно серьёзный спрос, и если они покупают, то покупают миллионов за 100», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.