«Арсеналу» интересен Ольмо, который может покинуть «Барселону» в январе — TEAMtalk

«Арсенал» проявляет интерес к 26-летнему полузащитнику «Барселоны» Даниэлю Ольмо, который может покинуть каталонский клуб в январе из-за проблем с регистрацией футболиста в испанской Примере. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, лондонский клуб привлекает возможность подписать игрока такого уровня совершенно бесплатно. Однако конкуренцию «канонирам» могут составить «Манчестер Сити» и «Бавария». В свою очередь, «Барселона» продолжает искать пути для пролонгации регистрации Ольмо до конца нынешнего сезона.

Напомним, испанский полузащитник перешёл в каталонский клуб из «РБ Лейпциг» минувшим летом. Сине-гранатовые смогли зарегистрировать Ольмо только до конца 2024 года.

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