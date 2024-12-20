Мирзов: Кордоба — игрок года в РПЛ, у него нет слабых мест

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов ответил на вопрос, кто является лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги в 2024 году.

«Для меня лучший игрок 2024 года в РПЛ — Кордоба. Все видят почему. Человек — форвард, у которого, по мне, нет каких-то слабых мест. Он бежит, обыгрывает, цепляется и всё делает — универсальный футболист. Для меня Кордоба — очень топовый и сильный игрок», — приводит слова Мирзова Sport24.

В 2024 году нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отметился 15 голами в Российской Премьер-Лиге. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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