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«Атланта Юнайтед» объявила о назначении нового главного тренера

«Атланта Юнайтед» объявила о назначении нового главного тренера
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Норвежский тренер Ронни Дейла возглавил американскую «Атланту Юнайтед». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Атланта Юнайтед» сегодня объявила о назначении Ронни Дейлы главным тренером клуба. Дейла имеет более чем 17-летний опыт работы главным тренером в разных странах и выиграл в общей сложности шесть трофеев, в том числе четыре чемпионских титула и два внутренних кубка. Норвежский тренер возвращается в МЛС, где в составе «Нью-Йорк Сити» он выиграл Кубок МЛС в 2021 году. Контракт с ним будет действовать до конца сезона-2027, и он станет работать под руководством президента и исполнительного директора «Атланты Юнайтед» Гарта Лагервея», — написано в заявлении клуба.

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