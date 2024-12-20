«Атланта Юнайтед» объявила о назначении нового главного тренера

Норвежский тренер Ронни Дейла возглавил американскую «Атланту Юнайтед». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Атланта Юнайтед» сегодня объявила о назначении Ронни Дейлы главным тренером клуба. Дейла имеет более чем 17-летний опыт работы главным тренером в разных странах и выиграл в общей сложности шесть трофеев, в том числе четыре чемпионских титула и два внутренних кубка. Норвежский тренер возвращается в МЛС, где в составе «Нью-Йорк Сити» он выиграл Кубок МЛС в 2021 году. Контракт с ним будет действовать до конца сезона-2027, и он станет работать под руководством президента и исполнительного директора «Атланты Юнайтед» Гарта Лагервея», — написано в заявлении клуба.