«Манчестер Юнайтед» нацелен на покупку Тео Эрнандеса и Эдерсона — DAZN

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 27-летнему левому защитнику «Милана» Тео Эрнандесу и 25-летнему полузащитнику «Аталанты» Эдерсону. Об этом сообщают DAZN и Sky Sport Germany.

По информации источников, в стане «красных дьяволов» полагают, что Эрнандес способен решить проблему команды с левым защитником. «Милан» готов отпустить французского игрока, если поступит предложение в размере € 50 млн. В свою очередь, Эдерсон оценивается в € 60 млн, однако маловероятно, что «Аталанта» отпустит футболиста посередине сезона.

После 16 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка и на текущий момент занимает 13-е место.

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