Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывшая жена Матвея Сафонова просила суд отправить голкипера на психологическую экспертизу

Бывшая жена Матвея Сафонова просила суд отправить голкипера на психологическую экспертизу
Аудио-версия:
Комментарии

Анастасия Казачек, бывшая жена голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, обращалась к суду с просьбой отправить футболиста на психологическую экспертизу, в том числе из-за его поведения в матче с «Монако» (4:2). Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 24'     1:1 Бен-Сегир – 53'     2:1 Эмболо – 60'     2:2 Дембеле – 64'     2:3 Рамуш – 83'     2:4 Дембеле – 90+7'    

Матвей Сафонов был вынужден заменить голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму на 22-й минуте игры из-за травмы. В оставшееся время Сафонов пропустил два мяча. После матча вратарь признался, что игра стала для него стрессом.

«Подобное поведение Сафонова М.Е., полагаю, говорит о наличии у него психологического расстройства, наличие у него чувства страха, неуверенности в себе, неспособности руководить своими действиями. Там, где двухметровый курсант спокойно бы сам встал и побежал на замену раненого друга, неуверенный в себе Сафонов М.Е. жалуется, как стрессово и сумбурно ему было, когда его поставили на замену.

Сафонов М.Е. фактически придумывает исковые заявления, чтобы получить психологическое удовлетворение вследствие того, полагаю, что им руководят синдром внезапного богатства, синдром сутяжничества (кверулянство) и, возможно, также синдром раздвоения личности», — отметила Казачек.

Отмечается, что 20 декабря суд отклонил ходатайство Анастасии Казачек.

Материалы по теме
Матвей Сафонов проиграл седьмое судебное разбирательство с бывшей женой за год
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android