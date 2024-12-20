Бывшая жена Матвея Сафонова просила суд отправить голкипера на психологическую экспертизу

Анастасия Казачек, бывшая жена голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, обращалась к суду с просьбой отправить футболиста на психологическую экспертизу, в том числе из-за его поведения в матче с «Монако» (4:2). Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Матвей Сафонов был вынужден заменить голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму на 22-й минуте игры из-за травмы. В оставшееся время Сафонов пропустил два мяча. После матча вратарь признался, что игра стала для него стрессом.

«Подобное поведение Сафонова М.Е., полагаю, говорит о наличии у него психологического расстройства, наличие у него чувства страха, неуверенности в себе, неспособности руководить своими действиями. Там, где двухметровый курсант спокойно бы сам встал и побежал на замену раненого друга, неуверенный в себе Сафонов М.Е. жалуется, как стрессово и сумбурно ему было, когда его поставили на замену.

Сафонов М.Е. фактически придумывает исковые заявления, чтобы получить психологическое удовлетворение вследствие того, полагаю, что им руководят синдром внезапного богатства, синдром сутяжничества (кверулянство) и, возможно, также синдром раздвоения личности», — отметила Казачек.

Отмечается, что 20 декабря суд отклонил ходатайство Анастасии Казачек.