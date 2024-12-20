«МЮ» готов отдать Рашфорда в аренду в январе, но не «Челси» и «Арсеналу» — The Sun

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с тем, чтобы отдать 27-летнего крайнего нападающего Маркуса Рашфорда в аренду в грядущем январе. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «красные дьяволы» не готовы отпускать нападающего на временной основе в клубы из английской Премьер-лиги, которые борются за высокие места. В частности, речь идёт о «Челси» и «Арсенале», проявляющих интерес к Рашфорду.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что «Манчестер Юнайтед» готов продать 27-летнего нападающего нынешней зимой. Сообщалось, что интерес к нему проявляют пять клубов из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Материалы по теме Аморим ответил на вопрос о будущем Рашфорда в «Манчестер Юнайтед»

Самый дорогой трансфер в истории футбола: