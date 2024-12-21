Тренер «Локомотива» Фомина назвала топ-5 футболисток в Суперлиге

Главный тренер женского московского «Локомотива» Елена Фомина выделила лучших футболисток в российской Суперлиге.

«Тройка лучших — Невена Дамьянович из ЦСКА, Габриэла Гживиньска из «Зенита» и наша нападающая Лаисса. Также отмечу одноклубницу Гживиньской Екатерину Пантюхину, которая в этом сезоне совершила много полезных действий, и Марину Фёдорову из «Спартака». Столько голевых передач, сколько у неё, мало кто может сделать в нашем чемпионате», — приводит слова Фоминой официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» занял четвёртое место в турнирной таблице Суперлиги сезона-2024. Команда набрала 50 очков за 24 матча. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 68 очков.